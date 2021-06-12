تقارير: لاعب منتخب الدنمارك على قيد الحياة.. وتكتم رسمي بشأن حالته

كشفت تقارير تليفزيونية أن كريستيان إيركسن، نجم منتخب الدنمارك، مازال على قيد الحياة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مواجهة فنلندا المقامة حاليا على ملعب "باركن ستاديون" بمدينة كوبنهاجن، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً وتستضيفها 11 مدينة مختلفة.

وأضافت التقارير، أن إيركسن تم نقله إلى المستشفى لكنه على قيد الحياة بعدما تلقى صدمات كهربائية، مشيرة إلى أن الجميع يرفض التعليق على حالته سواء الاتحاد الأوروبى لكرة القدم أو الاتحاد الدنماركى للعبة.

وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" أعلن تعليق مواجهة المنتخب الدنماركى ونظيره الفنلندى بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها كريستيان إيركسن.

وتعرض إيركسن لإصابة خطيرة في ملعب مباراة فريقه ضد فنلندا المقامة حاليًا في الجولة الأولى لبطولة يورو 2020، وأغمى على اللاعب في أرض الملعب وحاول الجهاز الطبي لإنعاشه بالتنفس الصناعي، وسط حالة من الذعر بين اللاعبين الذين تساقطت دموعهم في الملعب.