أسباب بلع اللسان وكيفية العلاج.. تعرف على التفاصيل

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يتعرض الكثير من المواطنين إلى حالات بلع اللسان، وهو ما يؤدى فى الكثير من الأحيان إلى فقدان ذلك الشخص، إذ يشعر بألم ومرارة بالغة.

تحيا مصر، يتناول فى التقرير التالى ما يتعلق بمسألة تعرض بعض المواطنين لبلع اللسان وهو ما يسببب وفاة فى الكثير من الأحيان

ماذا تفعل فى حالات بلع اللسان

ومن الأسباب التى ذكرها الأطباء بشأن بلع اللسان، أنه يكون بسبب اختلاف فى نسبة عنصر البوتاسيوم، الصوديم أيضًا، هذا إلى جانب حدوث هبوط فى نسبة السكر.

كما يحدث الأمر نتيجة قصور مفاجئ فى الدورة الدموية، كما يحدث فى حالة الرجفان الأذيني.

كيفية تجنب وعلاج بلع اللسان

يصاب المواطنون بهالة من الدهشة والألم عند بلع أحدم للسانة، وهو ما نحاول رصده فى التقرير التالى، بشأن كيفية التعامل مع أى شخص قد يتعرض لبلع اللسان.

ووفقًا لما أكد عليه الأطباء والمتخصصين، فإنه يتم علاج الأمر بطريقة بسيطة وهو رفع رأس المصاب للخلف والضغط على الفك السفلى للمصاب,

ومن ثم تقوم باستمالة الرأس للخلف نسبيًا بحيث يكون الذقن فى أعلى مستوى، ثم افتح الفم عن طريق تحريك الفك السفلى للأسفل ثم تقوم بإخراجه عن طريق جعل السبابة والإبهام بوضعية الخطاف ومن ثم شده للخارج.

يتعرض الكثير من لاعبي كبرة القدم لتلك الحالات الصعبة، حيث يتعرضون لبلع السنتهم وهو أمر يؤدى إلى وفاة الكثير منهم، خاصة فى مباريات كرة القدم.

ومؤخرًا كان أحد لاعبي منتخب الدنمارك قد تعرض لبلع لسانه أثناء المباراة التى تقام حاليًا ضد منتخب فنلندنا، وذلك خلال الأدوار التمهيدية للبطولة.