رشا كليب : التنسيقية مُحمَّلة بمسئولية إنجاح التجربة الشبابية السياسية

/635545/رشا-كليب--التنسيقية-محملة-بمسئولية-إنجاح-التجربة-الشبابية-السياسية

قالت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن التنسيقية مُحمَّلة بمسئولية إنجاح التجربة الشبابية السياسية،لافتة إلى أداء التنسيقية خلال 3 سنوات الماضية،تؤكد أن التجربة في كل اختبار تحصد العلامة كاملة،وان التنسيقية دائمًا امتياز مع مرتبة الشرف في إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين.

مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الاحزاب

أشادت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج،بالنموذج الشبابي الواعد الذي تتكون منه التنسيقية، لافتة إلى أن التنسيقية أحدثت نقلة نوعية فى الحياة السياسية، من خلال انتشارها في الفترة الماضية،مشيرة إلى أن شبابها يقدمون نموذجاً من أجل الوطن فى كيفية تجاوز الخلافات الحزبية الضيقة وإعلاء مصلحة الوطن من أجل بناء برلمان قوى قادر على حمل أمانة تمثيل الشعب المصرى وتحقيق طموحاته.

وأشارت النائبة رشا كليب ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية تسير بخطوات ثابتة نحو هدف وشعار واضح، وهو تحقيق سياسة بمفهوم جديد، منذ أن تم تأسيسها بتوصية فى أحد مؤتمرات الشباب تحت رعاية الرئيس السيسى، مؤكدة أن شبابها بدأ فى العمل على قدم وساق من أجل تنمية حقيقية للحياة السياسية والاصطفاف خلف الوطن.