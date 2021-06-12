«يورو 2020»: تأجيل مباراة الدنمارك وفنلندا بسبب إصابة خطيرة لـ«إيريكسن».. تفاصيل

/635557/يورو-2020-تأجيل-مباراة-الدنمارك-وفنلندا-بسبب-إصابة-خطيرة-لـإيريكسن-تفاصيل

أوقف حكم مباراة، الدنمارك وفنلندا، اللقاء، بعد سقوط كريستيان إيركسين لاعب الدنمارك. وسقط لاعب الإنتر، ودخلت الإسعاف لإجراء الإسعافات الأولية.

ويلتقي الدنمارك وفنلندا في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الثانية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً وتستضيفها 11 مدينة مختلفة.

ويلعب المنتخبان في المجموعة الثانية التي تضم روسيا وبلجيكا اللذين يتواجهان مساء السبت، ومن الجدير بالذكر أن منتخب فنلندا يشارك لأول مرة في البطولة، بالرغم من النسخة الحالية من البطلة هي السادسة عشر، وتوجت الدنمارك بلقب اليورو في 1992.

وجاء تشكيل الدنمارك في المباراة:

حارس المرمى: شمايكل

الدفاع: مايلي - كريستنسن - كاير - فاس

وسط الملعب: ديلاني - هويبرج - إريكسن

الهجوم: برايثوايت - ويند - بولسن

وجاء تشكيل منتخب فنلندا في المباراة:

حارس المرمى: هراديكي

الدفاع: أورونين - أوشاجنيسي - أراجوري - رايتالا

وسط الملعب: تويفيو - سبارف - كامارا - لود

الهجوم: بوكي - بوهجانبالو

وتوجت الدنمارك بلقب اليورو في 1992.

نتيجة مباراة إيطاليا وتركيا

شهدت مباراة إيطاليا وتركيا في المباراة الإفتتاحية للنسخة الحالية من يورو 2020 في المواجهة التي جمعت الفريقين في تمام التاسعة من مساء الأمس ، وأنتهت بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة، العديد من الأرقام والاحصائيات، ويرصد دوت الخليج أبرز الاحصائيات.

منتخب إيطاليا حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية وتعد تلك هي أطول سلسلة مباريات منذ أن فعلها في 10 مباريات متتالية بين نوفمبر 1989 ويونيو 199.

ولعب المنتخب التركي 7 مباريات في افتتاح كل من البطولات الكبرى (كأس العالم و اليورو) ، وتلقى الخسارة فيها جميعا ، الفريق سدد ثلاث كرات فقط ضد إيطاليا جاءت جميعها خارج الثلاث خشبات، الاتزوري تحت قيادة روبرتو مانشيني سددوا 24 كرة منها ٨ بين القائمين والعارضة فقط.

وسجل منتخب إيطاليا 3 أهداف في مباراة واحدة باليورو للمرة الأولى بعدما فشل في ذلك خلال ٣٨ مباراة بالبطولة ويعد جانلويجي دوناروما حارس ميلان هو أول حارس مرمى دون بوفون يحافظ على شباكه نظيفة لإيطاليا في بطولة كبرى منذ فرانشيسكو تولدو في يورو 2000.