/635555/أحمد-زيدان-التنسيقية-اصبحت-ايقونة-للتغيير-فى-المشهد-السياسي-المصري

قال النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التنسيقية اصبحت ايقونة للتغيير فى المشهد السياسي المصري، لافتا إلى الحراك الذي احدثته التنسيقية تحت مظلة سياسة بمفهوم جديد، إضافة إلى أنها تضم كوادار شبابية قادرة على احداث الفرق فى المشهد السياسي من خلال ايدلوجيات مختلفة داخل التنسيقية.

مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الاحزاب

واشار النائب أحمد زيدان ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،أن التنسيقية تخطو خطوات ثابتة للتواجد وبقوة فى المشهد السياسي المصري من خلال 32 نائب فى مجلس النواب،و 12 نائب فى مجلس الشيوخ الي جانب السلطة التنفيذية بتولي 6 من اعضائها كنواب للمحافظين،لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تواجد وبقوة لما تتمتع به التنسيقية من كوادر شبابية قادرة على تولي المناصب القيادية فى الدولة، فضلا عن انها تدرك التحديات التي تتعرض لها الدولة المصرية، مثمنا دعم الؤئيس السيسي للشباب المصري الذي سيذكره التاريخ داخل السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية.

ولفت النائب أحمد زيدان ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن 3 سنوات ،العمل والتفانى ومصلحة الوطن والمواطنين هى الأهداف الرئيسية لشباب التنسيقية، وما زال العمل مستمر لإحداث الفارق فى ظل الجمهورية الجديدة تحت رئاسة القيادة السياسية الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى ظل تطبيق مفهوم سياسة بمفهوم جديد لخدمة وطننا مصر.