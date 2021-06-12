موعد عودة لاعب الزمالك.. تفاصيل

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودة المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق إلى القاهرة، ويستعرض دوت الخليج موعد وصول اللاعب للنادي .

فمن المقرر أن يصل أحداد إلى القاهرة مساء اليوم، قادما من المغرب، على أن ينتظم في التدريبات غدا وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

موقف الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك قمة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة من أصل 25 مباراة، في هذا الموسم، حقق من خلالها 16 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين، إستاع في هذا الموسم حتي الآن أن يسجل 44 هدفي في حين تلقت شباكة 18 هدف.

على جانب آخر كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صعوبة إقامة فترة إعداد للفريق خلال الفترة التي لن يخوض فيها الفريق مباريات (32 يوما) ابتداء من 5 يوليو وحتى السابع من أغسطس المقبلين، ويستعرض دوت الخليج اهم تعليقات كارتيرون.

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وقال المدير الفني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك:” فترة التوقف المقبلة ستشهد التجهيز لباقي مباريات الموسم الحالي، لأن الفريق يخوض مباريات منذ عام تقريبا بلا توقف، وسنسعى للحفاظ على مستوى اللاعبين في فترة التوقف”.

وخاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل، تدريبات قوية على هامش المران مساء اليوم السبت بملعب النادي، وذلك تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

تدريبات الزمالك اليوم

وبدأت تدريبات حراس الزمالك بأداء فقرة تأهيلية قوية، أعقبتها فقرة فنية، تم تنفيذ بعض الأمور الفنية خلالها، منها سرعة رد الفعل في التعامل مع الكرات القريبة من المرمى بجانب التسديدات البعيدة المدى.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.