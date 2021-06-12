/635559/يورو-2020-تعرف-على-الحالية-الصحية-لـ-إيريكسن

كشف جمال الجبالي مراسل قنوات بي إن سبورت الرياضية، في مداخلة هاتفية مع محليلي الأستوديو التحليلي للقناة، وعن الحالة الصحية للدنماركي إيريكسن، بعد توقف المباراة بين منتخبي الدنمارك وفنلندا، في اليورو 2020.

سقط الدنماركي إيريكسن في نهاية الشوط الأول، أثناء تحركة على الكرة التي مررها له صديقة في المنتخب من رمية تماس. وبحسب التصريحات الرسمية فإن إريكسين تعرض لأزمة قلبية، وتم نقله على الفور للمستشفى، وهو الآن في تحسن مستمر .

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