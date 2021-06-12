/635558/عمر-مرزبان-تنسيقية-شباب-الاحزاب-أحدثت-حراك-فى-الساحة-السياسية-المصرية

أشاد الدكتور عمر مرزبان، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالدور الذي قامت به التنسيقية للتغيير فى المشهد السياسي على الساحة المصرية ،لافتا إلى الحراك السياسي الذي احدثته التنسيقية من خلال اعضائها اللذين يتمتعون بأيدولوجيات ومهارات مختلفة ، طبقا لأحزابهم وانتمائتهم الشخصية،ليجتمعوا من أجل هدف واحد وهو السياسة بمفهومها الجديد.

دوت الخليج يرصد أراء اعضاء تنسيقية شباب الاحزاب بعد مرور 3 سنوات من تأسيسها

وقال الدكتور عمر أشرف مرزبان، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، أن التنسيقية تحتفل في عيدها الثالث، لما أضافته في الواقع السياسي المصري،مؤكدا أن كيان التنسيقيةبمثابة بيت ثاني لأبنائه يمنحهم الفرصة ويعزز من قدراتهم السياسية ويهتم بتطوير مهارتهم وتأهيلهم المستمر ،لتقديم سياسة بمفهوم جديد لتميزهم عن غيرهم في آلية العمل والتحقيق.

مرور 3 سنوات على تأسيس التنسيقية

وأشار الدكتور عمر مرزبان،عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ،إلى تمكين شباب التنسيقية فى مجلسي النواب والشيوخ،اضافة إلى تولي المناصب التنفيذية كنواب للمحافظين،وبعض المناصب فى المؤسسات الصحفية، وهو ما يؤكد ثقة القيادة السياسية فى الشباب، وقدرتهم على تولي القيادة إذا اتيحت لهم الفرصة.

وشدد الدكتور عمر مرزبان على أن التنسيقية مستمرة فى خدمة الوطن وشعبه العظيم تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي آمن بالشباب إيمانا حقيقيًا وقدم لهم الكثير حتى تنعم الجمهورية الجديدة بقوة شبابها،قائلا “انتظروا منا مزيدا من التقدم والنجاحات”.