/635563/بالمستندات-عقد-إبراهيم-عادل-مع-بيراميدز-مخالف-للوائح-واللاعب-يقترب-من-الأهلي-على-طريقة-جدو

يبدو أن بوادر أزمة جديدة تلوح في أفق الكرة المصرية، وقد تكون محل صراع وصدام كبير، خلال موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة، وسيكون بطلها إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز، والذي ارتبط اسمه في الفترة الماضية بالتوقيع للنادي الأهلي .

دوت الخليج تكشف تفاصيل كارثة جديدة تنتظر اتحاد الكرة، وكواليس مخالفة صريحة للوائح قد تتسبب في أزمة بالغة، وقد تطيح ببعض الأسماء البارزة داخل مبنى الحبلاية، وتفتح ملفات عديدة في مقر إدارة الكرة المصرية .

القصة تدور حول وجود مخالفة صريحة في توثيق عقد إبراهيم عادل، والذي أعلن عنه نادي بيراميدز في شهر أبريل الماضي، وموافقة لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية على توثيق العقد، رغم أنه لا يحمل "بصمة إصبع" اللاعب. وبحسب اللوائح التي وضعها اتحاد الكرة، لا يجوز توثيق عقد أي لاعب إلا بعد ملئ كافة بنود التعاقد، وأن بذيل العقد بتوقيع الطرفين (النادي واللاعب)، إضافة إلى البصمة الخاصة باللاعب، وهو ما لم يحدث في واقعة إبراهيم عادل كما هو واضح في صور العقد الذي نشره نادي بيراميدز على موقعه الرسمي .

ويظهر في صورة العقد، وجود ختم اتحاد الكرة، ما يعني توثيق العقد بشكل رسمي بالرغم من مخالفة اللائحة . من جانبه قال عامر العمايرة خبير اللوائح أن ما ظهر في عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز مخالفة صريحة من جانب مسئولي اتحاد الكرة، وفيه قصور شديد في تطبيق اللائحة، ما يخل بمبدأ الحيادية بين جميع الأندية .

وأضاف: قام مسئولو اتحاد الكرة بوضع شرط لتوثيق العقود وقت أزمة محمد ناجي جدو وانتقاله من الاتحاد للأهلي، وما حدث وقتها من مشكلة كبيرة في توقيعه مع الزمالك .

وأكمل: عقد إبراهيم عادل يمكن أن يصبح ساريا طالما لم يشكك اللاعب فيه، لكن إذا أكد أو شكك فمن حقه أن يبطل العقد، وأن يصبح توثيقه لاغيا وفق لوائح اتحاد الكرة .

ومن المنتظر أن يكشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل وكواليس مثيرة في حلقته اليومية في تمام الحادية عشر من مساء اليوم، على صفحة موقع دوت الخليج الإخباري .