/635565/زعيم-الأغلبية-سنصل-بالإدارة-الرشيدة-فى-الموازنة-للأفضل-ووزير-المالية-يعمل-الـ-24ساعة-صور

رحب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية بندوة «الموازنة العامة - الطموحات والتحديات»، بمقر الأمانة للحزب، مؤكدا علي أنه نموذج رائع ونكن له كل تقدير، خاصة أنه من الوزراء الذين يعملون 24ساعة فى اليوم علي مدار أيام الأسبوع.

ندوة مستقبل وطن «الموازنة العامة - الطموحات والتحديات»

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية، مؤكدا علي أن حرص أن تكون هذه الندوة بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ دون حضور القيادات التنظيمة بالحزب لإتاحة الفرصة الأكبر من الاستفادة من هذا الملف المتخصص من قبل وزير المالية والذي ملك خبرات قوية.

ولفت زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إلي أن الموازنة من أهم الموضوعات التى تطرح دائمًا سنويا بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه من خلال الإدارة الرشيدة سنصل لكل ما نحتاجه من الموازنة قائلا:"بالإدارة الرشيدة سنصل للأفضل فى الموازنة للمقدار الأفضل للدولة المصرية".

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يشهد مناقشة مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل «2018-2019/2021-2022»، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022.

وأعدت لجنة الخطة بالبرلمان تقريرها العام بشأن الموازنة والخطة، حيث تضمن توصيات بزيادة عدد من الموازنات ووضع وتعديلات باعتمادات إضافية لبعض الجهات بالموازنة، خاصة بقطاعات التعليم والصحة، حيث تجاوز عدد التوصيات 70 توصية للحكومة والجهات المختصة في تقريرها لموازنة 2021/2022، من أهمها تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والمستشفيات الجامعية بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022

واتفقت اللجنة مع الحكومة على التعديلات التي تم إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة وتضمنت التعديلات زيادة بنحو 4 مليارات و565 مليون جنيه، منها 500 مليون جنيه لدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم وتخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 500 مليون بمبلغ لدعم حافز معلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي أسوة برياضي الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي كما رأت اللجنة، بالاتفاق مع الحكومة، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 2.5 مليار جنيه، على النحو الآتي، 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

كما تضم تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ مليار جنيه لصالح العلاج على نفقة الدولة لتصبح مقررات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه ودعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة العدل على النحو التالي، الباب الأول «الأجور وتعويضات للعاملين» بمبلغ 65 مليون جنيه تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة.