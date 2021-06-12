جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية على الشواطئ لمتابعة الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - قام محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة مفاجئة بعدد من الشواطئ على طول الكورنيش لمتابعة مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، كما تفقد شاطىء المندرة المجانى والرامب المخصص به لذوى الهمم.





جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وجمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة. وخلال الجولة، أوضح المحافظ بأنه أمر بإنهاء خدمة عامل بشاطىء المندرة المجانى بعد فرض إكرامية على أحد رواد الشواطئ. وشدد المحافظ بالقضاء على كافة أشكال الاستغلال والابتزاز، محذرًا بالتعامل بكل حزم واتخاذ إجراءات رادعة لمن يخالف التعليمات الصادرة بشأن تنظيم العمل على الشواطئ. واستفسر المحافظ من مرتادى الشواطئ عن مستوى الخدمات، وطالبهم بضرورة الإلتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التى أصدرتها المحافظة والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطئ، ووجههم بالإبلاغ الفورى فى حال وجود أى مخالفات تقع للتعامل الفورى معها. وأكد الشريف، أن المحافظة حريصة على المتابعة لجميع الخدمات المجانية بشاطىء المندرة المجانى، مشيرًا أننا حرصنا على تخصيص جزء من الشاطىء لخدمة ذوى الهمم. كما أشار إلى أن الشاطىء شهد عدد من الفعاليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدنى، وسط الإلتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية. على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على مسئولى الشواطئ وجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية. مؤكدا على انتشار كامل لمفتشى الإدارة المركزية على الشواطئ.

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