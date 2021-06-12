جدة - نرمين السيد - اجتمعت الدكتورة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مع دكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتم مناقشة فى خطة المحافظة لتطوير الجامعة، بالإضافة إلى افتتاح الجامعة الأهلية الجديدة والتى تشمل عدة كليات.





كما ناقشت النائبة ورئيس الجامعة الكامب الذى تم عمله خصيصا لامتحانات (لذوى الإعاقة)، والمطالبة بوحدة معالجة المياه والصرف الصحى للمستشفى الجامعى، والتى تم تطبيقها فى أحد المستشفيات الجامعية وحققت نجاحا كبيرا ملحوظًا. كما اجتمعت عضو مجلس النواب مع محمد صلاح رئيس جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية، تم عرض تفاصيل الخدمات المقدمة من الجهاز لتنمية المشروعات، و الجهات والمؤسسات الداعمة لموارد الجهاز، ورد الفعل على أرض الواقع، وتم الاتفاق على زيارة لفرع برج العرب لدعم شباب الخريجين، وكما تم الاتفاق زيارات ميدانية لبعض المشروعات بالإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سارة النحاس تناقش مع قنصوة خطة تطوير جامعة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.