نادى القضاة يُثمن رعاية الرئيس السيسى لمؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - ثمّن نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، الذى ينعقد بالقاهرة فى دورته الخامسة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الدور المحورى والمهم لمصر فى إفريقيا.





وأعرب نادى قضاة مصر، فى بيان اليوم، عن تقديره البالغ لحرص الرئيس السيسى على استقبال رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية المشاركين فى أعمال المؤتمر، آملا فى أن تحذو مختلف الهيئات القضائية حذو المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن تعظيما للدور المصرى فى القارة الإفريقية.

وأعلن نادى القضاة أنه سيسعى لتأسيس الاتحاد الإفريقى للقضاة، وذلك فى إطار تضافر الجهود التى من شأنها استعادة مصر دورها الريادى بالقارة الإفريقية فى شتى المجالات.

وأكد نادى قضاة مصر أهمية السياسة التى تتبعها الدولة فى تجفيف منابع الإرهاب عبر الاهتمام بالبناء والتعمير، وتعزيز البنى التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى ضرورة تعظيم دور القضاء لمواجهة تلك الظاهرة المدمرة للأوطان، من خلال الأحكام القضائية الرادعة لمن يثبت إدانته بارتكاب جرائم الإرهاب بعد محاكمات عادلة ومنصفة.

وتستضيف مصر "اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية" برعاية مباشرة من الرئيس السيسى، وبمشاركة وفود تمثل 40 دولة إفريقية.

ويناقش الاجتماع التحديات التى تواجه القضاء الدستورى فى القارة الإفريقية إلى جانب 4 محاور رئيسية تتمثل فى مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار، والتحول الرقمى فى ظل جائحة كورونا، والرعاية الصحية عقب انتشار الوباء وضرورة توفير اللقاحات المضادة للفيروس لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه لا سيما فى الدول النامية، والاقتصاد الأخضر والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخفض مستويات التلوث.