أمين حماة الوطن بالجيزة: تنسيقية شباب الأحزاب تجربة ناجحة أثرت المشهد السيا

ووصف النائب نافع عبد الهادى، فى بيان له، بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية، بأنها نموذج سياسى يكرس لمبدأ التعددية واحترام الرأى الآخر، باعتبار الحوار البنّاء، هو الطريق الصحيح لبناء نظام ديمقراطى حقيقى، خاصة فى ظل قيادة الرئيس السيسى الذى يؤسس للدولة الوطنية الحديثة.
ونوه أمين حماة الوطن بالجيزة بما حققته تنسيقية شباب الأحزاب على أرض الواقع، بسبب حضورها القوى كعنصر أساسى فى المشهد السياسى المصرى، موضحا أن للتنسيقية 6 نواب للمحافظين، و32 عضوا بمجلس النواب، و16 عضوا بمجلس الشيوخ.
وشدد النائب عبد الهادى أن التنسيقية بممارساتها الديمقراطية استطاعت أن تحول الخلاف والاختلاف من مصدر للتهديد إلى مصدر من مصادر التنوع وإثراء التجربة السياسية، وما يحدث داخل التنسيقية فى حواراتها ومناقشاتها الداخلية، يُعد نموذجًا حقيقى يحتذى به، على الرغم من الاختلاف الأيدلوجى، الأمر الذى أسس نموذجا جيدا للانسجام السياسى.
وأشار إلى أن الحالة التى أوجدتها التنسيقية أثرت إيجابيًا على الحالة الحزبية الداخلية، فهى لا تعبر عن تيار معين، بقدر ما تعبر عن جميع التيارات والآراء ومحاولة خلق قواسم مشتركة بينها، وزاد من قوة وفاعلية التنسيقية الإهتمام ووجود التزام من داخل تلك الأحزاب بما يدور من نقاشات ومواقف داخل التنسيقية.
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