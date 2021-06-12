بالمعدول - حقيقة شقة الزمالك «أسرار جديدة»

جدة - نرمين السيد - وجه إيهاب نصحى، أحد الخبراء المتخصصين فى مجال الإنتيكات، عددًا من النصائح عند شراء التحف والأنتيكات، وتحدث عن رؤيته كخبير فى التحف والأنتيكات التى تم ضبطها داخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك فى القاهرة.





وكشف خلال حواره مع الإعلامى شنودة فيكتور ببرنامجه "بالمعدول" الذى يُعرض على "دوت الخليج"، اليوم السبت، عن أبرز النصائح عند شراء التحف والتى تمثلت فى اختيار المادة المصنوعة، والبلد التى صُنعت فيها، والشكل الجمالى للتحفة، فضلًا عن إمضاء الفنان الذى قام بصناعتها لأنها تحدد قيمتها المالية.

واستشهد نصحى بخامة "البرونز" التى تدخل فى صناعة التماثيل، لأنها عبارة عن خليط من النحاس وبعض المعادن القيمة الأخرى، مشيرًا إلى أن بعض الفنانين صنعوا تماثيل برونز ووضعوا تصميمها ثم قاموا بالإمضاء على التمثال لتحديد قيمته المالية.

وتابع :"القانون المصرى اعتبر أى قطعة مر عليها 100 عام تندرج تحت كلمة أثر، وممنوع الاتجار فيها وتداولها فى السوق".

وذكر أن المصريين يعشقون التحف الفرنسية لدقة تصنيعها وشكلها الجمالى الراقى، بالإضافة إلى الفضة الروسى من الحاجات القيمة لديهم، والتحف الإيطالية والألمانية، ومن أشهر ملوك العالم فى اقتناء التحف هو "الملك فاروق".

وعلق إيهاب نصحى على "شقة الزمالك"، بعد أن عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية قائلًا :" أنه شاهد التحف المضبوطة ووفقا لخبرته فى المجال، أكد بأنها ليست أثر وهناك بعضها يتم تداولها فى محلات الأنتيكات والتحف".