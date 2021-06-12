وكشف خلال حواره مع الإعلامى شنودة فيكتور ببرنامجه "بالمعدول" الذى يُعرض على "دوت الخليج"، اليوم السبت، عن أبرز النصائح عند شراء التحف والتى تمثلت فى اختيار المادة المصنوعة، والبلد التى صُنعت فيها، والشكل الجمالى للتحفة، فضلًا عن إمضاء الفنان الذى قام بصناعتها لأنها تحدد قيمتها المالية.
واستشهد نصحى بخامة "البرونز" التى تدخل فى صناعة التماثيل، لأنها عبارة عن خليط من النحاس وبعض المعادن القيمة الأخرى، مشيرًا إلى أن بعض الفنانين صنعوا تماثيل برونز ووضعوا تصميمها ثم قاموا بالإمضاء على التمثال لتحديد قيمته المالية.
وتابع :"القانون المصرى اعتبر أى قطعة مر عليها 100 عام تندرج تحت كلمة أثر، وممنوع الاتجار فيها وتداولها فى السوق".
وذكر أن المصريين يعشقون التحف الفرنسية لدقة تصنيعها وشكلها الجمالى الراقى، بالإضافة إلى الفضة الروسى من الحاجات القيمة لديهم، والتحف الإيطالية والألمانية، ومن أشهر ملوك العالم فى اقتناء التحف هو "الملك فاروق".
وعلق إيهاب نصحى على "شقة الزمالك"، بعد أن عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية قائلًا :" أنه شاهد التحف المضبوطة ووفقا لخبرته فى المجال، أكد بأنها ليست أثر وهناك بعضها يتم تداولها فى محلات الأنتيكات والتحف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالمعدول - حقيقة شقة الزمالك «أسرار جديدة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.