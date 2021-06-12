الأرصاد تكشف عن حالة الطقس على مدى الـ3 أيام المقبلة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الجو على مدار 72 ساعة بداية من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقس حار نهارا علي القاهرة الكبري والوجة البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية ،ويكون شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد ويكون لطيف ليلا علي القاهرة الكبري والوجة البحرى و السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى26، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد45 للعظمى والصغرى 26.

واعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،ان الاثنين المقبل، يشهد طقس حار نهارا علي القاهرة الكبري والوجة البحرى و شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل على السواحل الشمالية ، ويكون لطيف ليلا علي القاهرة الكبري والوجة البحرى و السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى26، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد45 للعظمى والصغرى 26.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، الثلاثاء المقبل ، طقس حار نهارا علي القاهرة الكبري والوجة البحرى و شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل على السواحل الشمالية ، ، ويكون لطيف ليلا علي القاهرة الكبري والوجة البحرى و السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد44 للعظمى والصغرى 26.