مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة  Wizz Air القادمة من إيطاليا  

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم السبت أولى الرحلات الجوية رقم 560‪7 التابعة لشركة، Wizz Air القادمة من مطار مالبينسا الدولى بمدينة ميلانو الإيطالية وهى خامس دول الاتحاد الأوروبى من حيث الكثافة السكانية، حيث كان على متنها 100 راكب.

وكان في استقبالهم اللواء نبيل الملاح مدير المطار؛ حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود فور وصولهم وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وإنهاء كافة إجراءات الوصول الخاصة بهم بسهولة ويسر تام مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات المصرية من أجل الحفاظ على صحة المسافرين.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا إلى مطار الغردقة الدولي حتى نهاية الشهر الجارى، ثم رحلتين خلال شهر يوليو القادم، على أن تكون قادمة من مطار روما.

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