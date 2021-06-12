زعيم الأغلبية بالبرلمان: بالإدارة الرشيدة سنصل للأفضل فى الموازنة

جدة - نرمين السيد - رحب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية بندوة "الموازنة العامة - الطموحات والتحديات"، بمقر الأمانة للحزب، مؤكدا أنه نموذج رائع ونكن له كل تقدير، خاصة أنه من الوزراء الذين يعملون 24 ساعة فى اليوم على مدار أيام الأسبوع.





جاء ذلك بحضور كل من الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية، مؤكدا على أن حرص أن تكون هذه الندوة بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ دون حضور القيادات التنظيمية بالحزب لإتاحة الفرصة الأكبر من الاستفادة من هذا الملف المتخصص من قبل وزير المالية والذى ملك خبرات قوية. ولفت زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إلى أن الموازنة من أهم الموضوعات التى تطرح دائمًا سنويا بمجلس النواب، مؤكدا أنه من خلال الإدارة الرشيدة سنصل لكل ما نحتاجه من الموازنة قائلا:"بالإدارة الرشيدة سنصل للأفضل فى الموازنة للمقدار الأفضل للدولة المصرية".

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