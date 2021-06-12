 البرلمان العربى: نؤكد على تضامننا التام مع مصر والسودان بأزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وطالب الجانب الأثيوبى الاستجابة الفورية لصوت العقل والحكمة الذى تقوده الدبلوماسية المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة فى إطار المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الإفريقي، مجددًا رفض البرلمان العربى التام للنهج الإثيوبى القائم على السعى لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب لنهر النيل من خلال إجراءات وخطوات أحادية، مرفوضة جملةَ وتفصيلاً.

وشدد "العسومى" على دعم البرلمان العربى للخطاب الذى أرسله سامح شكرى وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى رئيس مجلس الأمن الدولى كمستند رسمى يكشف المواقف الإثيوبية المتعنتة التى أفشلت المساعى المبذولة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم للجميع، مضيفًا أن البرلمان العربى لن يألوا جهدًا فى التواصل مع جميع البرلمانات الدولية والإقليمية، من أجل توضيح المواقف البنَّاءة والمسئولة التى اتخذتها جمهوريتى مصر العربية والسودان، والتأكيد على مساعيهما المخلصة للتوصل لاتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.

وفى السياق ذاته، أشاد رئيس البرلمان العربى بخطوة الاجتماع غير العادى الذى سوف يُعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث تطورات الأزمة، وذلك بناء على طلب من جمهوريتى مصر العربية والسودان، مشددًا على أن إبراز وتأكيد التضامن العربى تجاه هذه القضية الاستراتيجية التى تهم العرب جميعًا وليس مصر والسودان فقط، يمثل ضرورة ملحة فى الوقت الحالى.

كما دعا رئيس البرلمان العربى الاتحاد الإفريقى إلى الانخراط بشكل أكبر فى أزمة سد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل السد، مجددًا التأكيد على دعم البرلمان العربى لكافة الجهود العربية والإقليمية والدولية الداعمة للتوصل إلى هذا الاتفاق فى أقرب وقت ممكن.