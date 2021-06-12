غرفة صناعة الدواء: إنتاج اللقاح الروسى لفيروس كورونا فى مصر بداية 2022

قال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن لقاح سينوفاك جرى اختباره من قبل، لذلك يتم تخفيفه وتعبئته خلال الوقت الحالى، ونحن لا نحتاج تجارب حتى تثبت كفاءة اللقاح.

وأضاف الدكتور أحمد العزبى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن هناك اتفاقا مبدئيا بين مصنعين، وسيجرى إنتاج اللقاح الروسى فى مصر بداية عام 2022، مؤكدا أنه سيكون هناك فائض لتصدير اللقاحات للخارج، لافتاً إلى أن توزيع اللقاح على المواطنين سيكون مجانا.

مصر تستطيع توفير لقاحات كورونا لـ40% من إجمالى المواطنين

وتابع الدكتور أحمد العزبى، أن مصر أصبح لديها سرعة فى توفير احتياجات جائحة كورونا، خاصة صناعة الدواء، مضيفا أن صناعة اللقاحات فى مصر قديمة جداً، لافتاً إلى أن الكمية المقترح تصنيعها من لقاح سينوفاك هى 40 مليون جرعة تمثل 20 مليون شخص متلقٍ للقاح.

وأوضح، أن مصر تستطيع توفير لقاحات كورونا لـ40% من إجمالى المواطنين، وأن مصر ستصدر للخارج خلال الفترة المقبلة، حيث إنه تم تجهيز 3 مصانع لتصنيع اللقاحات، متابعا: أتوقع في بداية 2022 مصر سيكون لديها ثلاثة مصانع أخرى بجانب المصل واللقاح.

كانت أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن شركة "فاكسيرا" أحد أهم الأذرع الوطنية للدولة، وستظل صمام أمان الطب الوقائى فى مصر لتوفير اللقاحات والأمصال ضد الأمراض المعدية والوبائية، موضحة أن لقاح "سينوفاك" لقاح معطل وهو نفس تكنولوجيا تصنيع لقاح "سينوفارم"، لافتة إلى تسجيل لقاحات فيروس كورونا الصينى فى مصر ودول العالم من خلال شركة "فاكسيرا"، باسم "سينوفاك فاكسيرا"، مضيفة أنه سيجرى عقد شراكة مع الجانب الروسى، حيث سيجرى تصنيع لقاح "سبوتنك V الروسى فى مصر بالتعاون مع الشركات المصرية.