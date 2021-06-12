«يورو 2020»: من هو إيريكسن ؟

اعلن نادي أياكس أمستردام في 17 يوليو 2008، أن إريكسن قد وقع عقدًا لمدة عامين ونصف، وقدرت قيمة انتقله من ميدلفارت بمبلغ مليون يورو، وشق طريقه من خلال فرق الشباب، ورُقّيَ إلى الفريق الأول في يناير 2010، حيث حصل على القميص رقم 51.

وفي غضون الشهر، شارك لأول مرة مع الفريق الهولندي في الدوري الهولندي الممتاز في 17 يناير 2010 ضد ناك بريدا، وقارنه مدرب أياكس مارتن بول، مع المواهب التي خرجت من شباب أياكس أمثال شنايدر ورافئيل فان دار فارت، ووصفه بأنه قارئ جيد للعب ويجيد لعب أدوار "الرقم 10" التقليدية مثل الهولنديين الدوليين والأسطورة الدنماركية مايكل لاودروب، والذي لعب لأياكس سابقاً أيضا.

بدأ إريكسن موسم 2010–11 بشكل جيد، وسجل هدفه الأول في الدوري مع أياكس في 29 أغسطس 2010، ضددي غراف شاب، وفي 11 نوفمبر، سجل هدفه الأول على ملعبأمستردام أرينا، في مباراة الفوز في كأس 3–0 على بي في فيندام، وفي ديسمبر، مُنح إريكسن جائزة «أفضل لاعب دنماركي شاب في العام».

مسيرتة مع توتنهام هوتسبير

في 30 أغسطس 2013، أعلن نادي توتنهام هوتسبير أنه أكمل صفقة انتقال إريكسن من أياكس في صفقة يعتقد أنها كلفت 11 مليون، وانضم إريكسن إلى النادي في نفس اليوم الذي انضم فيه إريك لاميلا، الذي انضم من روما، وفلاد كريكيتش، الذي انضم إلى ستيو بوخاريست، وصرف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013، 109.5 مليون. لعب أول مباراة له ضد نوريتش سيتي في 14 سبتمبر 2013 وصنع هدف لغيلفي سيغوردسيون في مباراة الفوز 2–0. بعد المباراة، علق أندريه فيلاش بواش، المدير الفني لنادي توتنهام قائلاً: «لقد كان هذا أول ظهور رائع كريستيان، فهو رقم 10 محض، لاعب مبدع وموهبته الفردية صنعت الفرق».