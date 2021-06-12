/635567/موسيماني-يكشف-عن-راحة-سلبية-للأهلي-تفاصيل
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد غدٍ الاثنين، في إطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.
ويواصل الأهلي مرانه غدًا في الخامسة مساء على ملعب التتش بالجزيرة، ذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
موعد عودة علي معلول
وكان قد عاد علي معلول لاعب الفريق إلي المشاركة مؤخراً بعد غياب استمر حوالي اشهر منذ إصابته في العضلة الضامة أثناء مشاركتة في كاس العالم للأندية أمام بايرن ميونخ الألماني، حيث كان أول مشاركته بعد العودة أمام نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والتي توج من خلاله المارد الأحمر بالبطولة بنتيجة 2/0، احرز الأهداف صلاح محسن ومحمد شريف.
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ونجح النادي الأهلي فى العبور إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كذلك الأمر بعدما نجح فى تحقيق الانتصار على حساب نادي ماميلودي صن داونز فى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
تغير موعد الأهلي والترجي
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـ دوت الخليج عن تعديل في موعد مباراة الأهلي والترجي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد أن كان من المقرر إنطلاقها يومي 18 يونيو و 24 بعد أن حقق المارد الأحمر الصعود على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.
ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.
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