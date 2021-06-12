/635568/آية-مدني-نجاح-تجربة-تنسيقية-الشباب أكدت-على-الرؤية-الثاقبة-للرئيس-السيسي

قالت النائبة آية مدني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن نجاح تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكدت على صدق الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي عندما راهن على عنصر الشباب، مهنأه جميع أعضاء التنسيقية بمرور ثلاث سنوات على إنطلاقتها الأولى.

نموذج سياسي فريد

وأضافت "مدني" في بيان لها، أن التنسيقية نموذج سياسي فريد من نوعه لا مثيل له فمن المستحيل أن نرى في أي بلد أخرى مزيج شباب من 25 حزب سياسي وعدد كبير من الشباب السياسي من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية يعملون معًا في كيان واحد وكخلية نحل من أجل الإرتقاء بالمستوى السياسي والفكري والحواري لإعلاء المصلحة العليا للبلاد دون النظر إلى تحقيق مكاسب خاصة.

وأشارت إلى أن هذا النموذج الفريد أفرز عن تولي قيادات شبابية واعدة من أعضاء التنسيقية للكثير من المناصب السياسية الهامة ومنها 6 نواب للمحافظين،و 32 نائبا بمجلس النواب، و16 نائبا بمجلس الشيوخ، وبدأوا في تحقيق الهدف الذي تسعى له التنسيقية وهو "سياسة بمفهوم جديد".

ونوهت إلى أن بناء الجمهورية الجديدة للدولة المصرية سيكون على أكتاف شباب هذه الأمة الذي وفرت له القيادة السياسية كل السبل التي تساعده على التجديد والبناء وأحسن استغلالها .