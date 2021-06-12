وزير المالية: الإصلاح الإقتصادي يحمينا من الأشد ألمًا..وطبيعي المعاناة مع الأمل

/635572/وزير-المالية-الإصلاح-الإقتصادي-يحمينا-من-الأشد-ألماوطبيعي-المعاناة-مع-الأمل

أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتنسيق والتعاون والتفاهم الكبير بين وزارة المالية ومجلس النواب، وفي القلب منه لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، مؤكدا علي أن الأمر في النهاية بأن الحكومة مهما خططت ووضعت رؤي واستراتيجيات لابد أن يعرض الأمر علي السلطة التشريعية، حيث التوافق والتفاهم بين السلطتين يساعد علي التقدم دائما للأمام.

ندوة مستقبل وطن «الموازنة العامة - الطموحات والتحديات»

دوت الخليج يرصد تفاصيل ندوة مستقبل وطن الموازنة العامة ..طموحات وتحديات

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، الشكر لمجلس النواب علي تعاونه وتحمله المسؤولية التاريخية فى عملية الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا علي أنه لولا تعاون مجلس النواب، ما كنا وصلنا لحد هذا الاستقرار والانضباط المالي، مؤكدا علي أن وزارة المالية بها فريق عمل متكامل، ويتم العمل بشكل مؤسسي وأنه لا يعمل بمفرده ولكن يستكمل جهود من سبقه من وزراء المالية السابقين، ومن ثم المسؤولية فى وزارة المالية تضامنية كفريق عمل متكامل من أجل الأفضل والأحسن.

وأكد وزير المالية علي أن مصر بدأت الإصلاح الإقتصادي في 2016، بقرار صعب ولم يكن سهل، مشيرا إلي أنه من السهل أن يتم انخاذ قرارات ولكن الصعوبة في تبعات هذه القرارات وهو الأمر الذي يتطابق مع قرار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي أنه يتفق مع الجميع فى أن القرار كان مؤلم وتبعاته مؤلمه ولكنه يحمينا من الأشد ألما مثلما نري في بعض الدول في الفترة الأخيرة مشيرا إلي أنه كان يشغل منصب في الحكومة قبل 2016 ولم يكن يوجد فلوس من أجل توفير دواء فيروس سي قائلا:" الإصلاح الاقتصادي يحمينا من الأشد ألما ولم يكن لدينا فلوس نجيب بها دواء فيروس سي....ولكن ممكن الناس تتعب وتعاني...بس الوضع هيكون أفضل لما يكون عندي أمل في أن بكرة هيكون أفضل”.

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يشهد مناقشة مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل «2018-2019/2021-2022»، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022.