/635573/صور-ندوة-مستقبل-وطن-الموازنة-العامة---الطموحات-والتحديات-بحضور-وزير-المالية

انطلقت فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن"الموازنة العامة- الطموحات والتحديات"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك قبل مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لموازنة العام المالي الجديد 2021-2022 علي مدار الغد الأحد وبعد الغد الاثنين.

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