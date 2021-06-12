/635574/يورو-2020-ملخص-الشوط-الأول-بين-منتخبي-الدنمارك-وفنلندا

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب الدنماركي والمنتخب الفنلندي، بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء يجمع بين المنتخبين، في الدور الأول من المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا “يورو 2020”، ويستعرض دوت الخليج أبرز الأحداث في المباراة.

سقط كريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي، ولاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، مغشيا عليه في الدقيقة الـ43 من المباراة دون تدخل من أي لاعب. ليهرع الإسعاف لإنقاذه وسط ذهول زملائه وجميع من في الملعب.

منتخب فنلندا في يورو 2020

المباراة الأولى في تاريخ فنلندا ببطولة أمم أوروبا لم تستكمل، إذ أعلن حكم اللقاء إنهاء الشوط الأول رغم توقفها في الدقيقة الـ 42، من عمر اللقاء، بعد سقوط كريستيان إيريكسن علي الأرض لتعرضة لأزمة قلبية.

وبعد فترة توقف طويلة، شاهدنا فيها دموع زوجه إريكسن التي نزلت لأرض الملعب، ورأينا دموع زملائه، خرج اللاعب من الملعب محمولا على ناقلة، وقد أفادت التقارير لأنه وضع جهاز تنفس صناعي.

نتيجة مباراة إيطاليا وتركيا

شهدت مباراة إيطاليا وتركيا في المباراة الإفتتاحية للنسخة الحالية من يورو 2020 في المواجهة التي جمعت الفريقين في تمام التاسعة من مساء الأمس ، وأنتهت بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة، العديد من الأرقام والاحصائيات، ويرصد دوت الخليج أبرز الاحصائيات.

منتخب إيطاليا حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية وتعد تلك هي أطول سلسلة مباريات منذ أن فعلها في 10 مباريات متتالية بين نوفمبر 1989 ويونيو 199.

ولعب المنتخب التركي 7 مباريات في افتتاح كل من البطولات الكبرى (كأس العالم و اليورو) ، وتلقى الخسارة فيها جميعا ، الفريق سدد ثلاث كرات فقط ضد إيطاليا جاءت جميعها خارج الثلاث خشبات، الاتزوري تحت قيادة روبرتو مانشيني سددوا 24 كرة منها ٨ بين القائمين والعارضة فقط.

وسجل منتخب إيطاليا 3 أهداف في مباراة واحدة باليورو للمرة الأولى بعدما فشل في ذلك خلال ٣٨ مباراة بالبطولة ويعد جانلويجي دوناروما حارس ميلان هو أول حارس مرمى دون بوفون يحافظ على شباكه نظيفة لإيطاليا في بطولة كبرى منذ فرانشيسكو تولدو في يورو 2000.