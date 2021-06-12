 دوت الخليج ينشر خريطة لجان امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

/635575/تحيا-مصر ينشر-خريطة-لجان-امتحانات-الثانوية-العامة-٢٠٢١

انتهت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني من تحديد خريطة المدارس التي ستعقد بها امتحانات الثانوية العامة هذا العام، حيث تأكدت الإدارة العامة للامتحانات بالتعاون مع مديريات التعليم في المحافظات من توافر الاشتراطات الامنية اللازمة بها، وتجهيزها بالبنية التكنولوجية اللازمة للطلاب النظاميين الذين سيؤدون الامتحانات إلكترونيا بواسطة أجهزة "التابلت"، بالاضافة الى الاجابة علي أوراق" البابل شيت".

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

أكدت وزارة التعليم ،أن امتحانات الثانوية العامة سوف تجري فى ١٧٩٤ لجنة إلكترونيا و ٣٦١ لجنة ورقيا و ١٣ لطلاب المتفوقين بمدارس العلوم و التكنولوجيا و ٢٥ لجنة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قامت الوزارة التربية و التعليم تحت أشراف نائب الوزير لشئون المعلمين و المشرف علي امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، بحصر اللجان التي حدثت بها أعمال شغب أو غش خلال السنوات الماضية، لمراجعة كافة التحويلات التي تمت لها خلال العام والتأكد من قانونية التحويلات. كما تم الاتفاق مع الجهات الامنية لزيادة اجراءات التأمين من الخارج، و زيادة عدد "العصا " الالكترونية المخصصة للتفتيش والكشف عن وسائل الغش بها لضمان انضباط العملية الامتحانية بها، و تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

الكنترولات

وفي نفس السياق، انتهت كنترولات الثانوية العامة الرئيسية، ولجان النظام و المراقبة التابعة لها من تحديد أعداد الطلاب المتقدمين لاداء امتحانات الثانوية العامة رسميا، بعد انتهاء الفترة التي حدد المشرف علي امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي لتسليم الاستمارات سواء للطلاب النظاميين أو طلاب المنازل ومقسمى المواد الدراسية من العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات ٦٤٩ ألفًا و ٣٧٨ طالبًا وطالبة ، منهم ٢٩٢ ألفا و ٨٥٢ طالبا ، بينما تقدم في شعبة العلمي رياضة ١٠٠ ألف و ١٦٩ طالبًا وطالبة، في حين تقدم الامتحان بالشعبة الأدبية عددهم 256 ألفًا و366 طالبًا وطالبة.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ سنطلق يوم ١٠ يوليو لشعبة الادبية و تنتهي ٢٩ من نفس الشهر، بينما ستبدأ امتحانات شعبتي العلمي علوم و الرياضة ١١ يوليو و تنتهي ٢ اغسطس.