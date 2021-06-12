بالصور.. وزير المالية بندوة مستقبل وطن: «مينفعشي ندي فلوس كتير للناس ونفقتد الطريق الصح.. لازم فلوس وخدمات»

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد غدا الأحد 2021-2022 موازنة مستهدف عجز بها، 6.7%، مشيراإلي أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%.

ندوة مستقبل وطن «الموازنة العامة - الطموحات والتحديات»

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

ولفت وزير المالية إلي الدولة المصرية كانت بتستلف عشان الأكل والشرب، والوضع دلوقتي إختلف في أننا نكون فائض أولي بنحو 104مليار، ولولا أزمة كورونا كان الوضع إختلف كثيرا، في الوقت الذي قام وزير المالية بعمل عرض كامل لكافة أبواب الموازنة حيث الباب الأول للأجور والثاني بشأن المستلزمات السلعية، وأيضا الباب الرابع بشأن الدعم، مؤكدا علي أن دعم المواد البترولية لايزال موجود ولكنه خفيف جدا، والباب الخامس بشأن الأمن القومي، والباب السادس بشأن الاستثمارات ، والسابع بشأن صافي الحيازة ، مشيرا إلي أنه طوال الأربع سنوات الماضية تحقق فائض أولي ولكن كورونا عطلت الأمور نوعا.

وأكد وزير المالية علي أن الأداء للدولة المصرية اقتصاديا لاقي تقدير كبير من المؤسسات الدولية وتم وصفها بأن مصر تعاملت أفضل تعامل متوازن فى ضوء كورونا والإصلاح الإقتصادي وأكد علي ذلك أيضا صندوق النقد الدولي، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي استمرار الانضباط المالي والسيطرة علي الدين، مؤكدا علي أن مصر لا تعمل فى جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي .

ولفت إلي أن الحكومة تعمل علي أيضا مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية، مؤكدا علي أن المرحلة الصعبة مرت والآن نعمل علي الإصلاحات الهيكلية مشيرا إلي أن الدولة عملت علي تخفيف أعباء المرحلة الأولي من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية، مشير إلي أنه لا يجوز أن نقدم الأكثر في الزيادات فنفتقد الطرق. قائلا:" مينفعش ندي أكثر عشان منتقتشي الطريق ونرجع تاني لعهد التضخم 30%".

وأكد أيضا علي أن الحكومة تعمل خلال هذه المرحلة علي تحسين معيشة المواطن من واقع الفلوس والخدمات، وليس الفلوس فقط، مشيرا إلي أنه بجانب الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية تأتي الخطوة الثالثة والحرص في أن ندعم جميع مجالات التنمية البشرية حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية.

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يشهد مناقشة مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل «2018-2019/2021-2022»، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022.