/635579/أرقام-ممبزة-تقود-إيهاب-جلال-لتحقيق-طفرة-الإسماعيلي

لا يختلف أحد من أبناء الإسماعيلية على الطفرة الكبيرة التي حققها إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي مع الدروايش ، فبعد أن كان الفريق بين قوسين أو أدنى من ثلاثي الهبوط في جدول ترتيب الدوري الممتاز ، أستطاع جلال تحقيق طفرة جبارة على المستوى الأدائي الأمر الذي ساهم في صعود الفريق لمنتصف جدول ترتيب الدوري ، ويستعرض دوت الخليج أرقام إيهاب جلال مع الإسماعيلي والمقاصة هذا الموسم.

لعب إيهاب جلال مع الإسماعيلي والمقاصة هذا الموسم 16 مباراة مع الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز ، في الوقت الذي شهد إصابة جلال بفيروس كورونا ، أستطاع جلال أن يحقق 9 انتصارات مع الفريقين كان أخرها مع الدروايش.

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وواصل إيهاب جلال أرقامه المميزة بالخسارة في مواجهتين فقط بينما كانت الخسارة حاضرة في 5 مباريات ضمن منافسات الدوري الممتاز ، واستطاع الفريقين تحت قيادة إيهاب جلال تسجيل 23 هدفا بينما تلقى خط دفاعه 22 هدفا.

وعلم دوت الخليج أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قرر صرف مكأفات اللاعبين عن مواجهتي مصر المقاصة وأسوان بعد غد الأثنين قبل مواجهة غزل المحلة في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء الإسماعيلي :

محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة اللاعب مروان الصحراوى بعد انتهاء إيقافه بجانب غياب حسين السيد ، وجاءت قائمة الدروايش كالتالي: حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع : محمد هاشم ، باهر المحمدى ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، محمد عادل ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، أرى بابل.

خط الهجوم :فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.