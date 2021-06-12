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وزير المالية: محلات بمولات بتبيع الساعة بمليون جنيه ومتهربة من ضريبة القيمة المضافة «صور»

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة رصدت خلال الفترة الأخيرة نحو 10 آلاف حالة تهرب ضريبي من القيمة المضافة، مؤكدا علي أنه تم تحصيل منهم حتي الآن 1300حالة ولا يزال العمل جاري لتحصيل باقي الحالات.

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ندوة مستقبل وطن «الموازنة العامة - التحديات والطموحات»

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز  أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

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وزير المالية يؤكد على أن الملفات من حالات التهرب الضريبى فى بعض المولات كبيرة

وأكد وزير المالية على أن الملفات من حالات التهرب الضريبي فى بعض الموالات الكبيرة، حيث نرصد محالات تبيع ساعة وحيده بمليون جنيه وصاحب المحل متهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة، بجانب مطاعم شهيرة فى مختلف الأماكن فى مصر، تحصل ضريبة القيمة المضافة من المواطن ولا تسددها للحكومة.

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وأشار وزير المالية إلي أن الحكومة رأت ضرورة أن تحصل الدولة علي حقها فى هذا الملف بحسم بتوسيع القعدة الضريبية ومن يتهرب من الدفع لابد أن يدفع قائلا:" اللي مش بيدفع  ومتهرب يدفع...ولو كل المتهربين من الضرائب  دفعوا هنجمع نحو 2تريليون جنيه".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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