محافظ الدقهلية يحيل 90 عاملا بالمستشفيات للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار اليوم السبت، إحالة 90 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية والزراعية ومراكز الشباب بالسنبلاوين، المتغيبين عن العمل وتاركى العمل بدون إذن للتحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة.





جاء قرار المحافظ بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة باسم الشريف، نتيجة حملات المرور الميدانى على جميع وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدينة ومركز السنبلاوين، للوقوف على مدى انتظام العمل بها، تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، حرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى جميع المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين. وأوضح التقرير أنه جرت إحالة 86 من العاملين بالوحدات الصحية بقرى الزريقى وشبرا قبالة وميت غريطة والتمد الحجر ومستشفى السنبلاوين العام واثنين من العاملين بمركز شباب قرية الزريقى واثنين آخرين من العاملين بالجمعيات الزراعية بقرى طماى الزهايرة والزهايرة ومن العاملين بالوحدة البيطرية بقرية الحصاينة. ووجه المحافظ بسرعة إحالة التقرير إلى الشئون القانونية بالمحافظة لإجراء التحقيقات فى حالات الغياب وحالات ترك العمل.

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