إبراهيم الشهابى: ثورة 30 يونيو جاءت لرغبة المصريين فى استدعاء الدولة

جدة - نرمين السيد - قال إبراهيم الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ الجيزة، إن التنسيقية عندما تم تدشينها فى يونيو 2018، كانت نتاج من مراحل سبقتها، من جيل من السياسيين رأى أحداث 25 يناير و ثورة 30 يونيو، شاهد الإرهاب والفوضى، وتهديدات تهدد البنية التحتية والسلم الاجتماعى، فالتنسيقية هى حركة جيل كامل، وهو جيل ناضج جدا.





وأضاف الشهابى، خلال كلمته فى الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء اليوم السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء"، أنه كان هناك سؤال حول المجتمع نحو المستقبل فى ظل عدد من التحديات فى تلك الفترة، مضيفا أن الشعب طرح فى 25 يناير سؤال، " عيش.. حرية .. عدالة اجتماعية"، على النخبة السياسية فى تلك الفترة، وكان هناك فرصة لتشكيل نظام سياسى، ولكن فوجئنا أن تلك النخبة تعيد من جديد فكرة الحزب الحاكم، فوضعت الإخوان، وأصبحنا فى حالة من الفقدان وأفكار لم تكن بقدر اللحظة التاريخية.

وأشار إلى أن 30ثورة يونيو جاءت رغبة من المصريين فى استدعاء الدولة، ومسار الدولة المصرية القادرة، لكى تضع تقرير موقف جديد فى المشهد، عقب حالة من الفوضى والتخبط، وتم إنقاذ الوطن.

وتابع: "جاءت مؤتمرات الشباب لتكون حلقة وصل بين الشباب والرئيس وتم عرض مطالبنا ورؤيتنا وفتح حالة حوار مجتمعى، فكانت مؤتمرات الشباب قدمت نمط جديد فى الحوار، بين الشباب والدولة".

وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك فى الصالون إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمى وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتى عضو التنسيقية، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

و يناقش المشاركون فى الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها فى الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية،ومستقبلها وخططها القادمة.