فيديو - وزير الخارجية : الحكومة المصرية تتعامل بشفافية فى أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم السبت، أن الحكومة المصرية تتعامل بشفافية فى أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن آخر محطة كانت زيارته مع وزير الرى للسودان لتأكيد الارتباط الوثيق بين البلدين باعتبارهما دولتى مصب، كما يتم التنسيق مع السودان لمواجهة أضرار الملء الثانى للسد.

وتابع:"هناك متابعة للنواحى الفنية والتطور فى مستويات بناء السد وتقييم دقيق لها بالاشتراك مع السوادن، ونراجع كل البيانات الفنية بدقة من خلال صور الأقمار الصناعية والتى تشير إلى وتيرة البناء لم تصل إلى ما كان منتظرا، فمصر والسودان تعتمدان على التقييم الذاتى لمراحل بناء السد".

وذكر أنه من المتوقع أن تقدم إثيوبيا بعد التعنت خلال مفاوضات كينشاسا باتخاذ إجراءات أحادية منفردة بالملء الثانى، فمصر والسودان سوف تواجهان بكل حسم أى إجراء أحادى تقدم عليه إثيوبيا فى الإطار السياسى، مؤكدا أننا لدينا أمل فى حدوث إنفراجة لكنه يتوقف على الإرادة السياسية لإثيوبيا.