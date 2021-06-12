عاجل.. السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى الجديد للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى السيرة الذاتية للمتحدث العسكرى الجديد للقوات المسلحة: البيانات الشخصية: الرتبة: عقيد أ ح. الإسم: غريب عبد الحافظ غريب. تاريخ الميلاد: 27 /4/ 1978. تاريخ التخرج من الكلية الحربية: 1 / 7/ 1999 (الدفعة 93 حربية). السلاح: الإشارة. التأهيل العسكرى: بكالوريوس العلوم العسكرية "الكلية الحربية". الفرق التعليمية الحتمية بسلاح الإشارة. فرقة القفز الأساسية بالمظلات. فرقة معلمى صاعقة راقية. دورة تأهيل ضباط المخابرات. ماجستير علوم عسكرية "كلية القادة والأركان". دورة إعداد القادة المبكر للضباط المتميزين من خريجى كلية القادة والأركان، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دورة آلية القيادة والسيطرة وعلوم الحاسب الآلى بدولة الصين. الدورة الدولية لقادة الكتائب بدولة ألمانيا. الدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأى العام لحلف الناتو باليونان. دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دورة صناع وإتخاذ القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. التأهيل المدنى: دبلومة موارد بشرية جامعة حلوان. باحث ماجستير علاقات دولية جامعة حلوان. دبلومة فى الدراسات الإستراتيجية "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة". الوظائف الرئيسية: جميع الوظائف الحتمية بسلاح الإشارة. العمل فى مجال آلية القيادة والسيطرة وتأمين الإتصالات بقوات الدفاع الجوى. العمل فى مجال الإعلام العسكرى. الأنواط والميداليات: نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية. ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. ميداليات "العيد 25 لانتصارات أكتوبر - العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013 ".

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