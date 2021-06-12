تعيين العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ متحدثا عسكريا للقوات المسلحة 

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تعيين عقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ غريب، بوظيفة المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة خلفاً للعميد أركان حرب، تامر محمد محمود الرفاعى، وذلك فى إطار النشرة العسكرية لضباط القوات المسلحة .

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