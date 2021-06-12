قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الشعب المصرى له الحق فى الاهتمام بملف سد النهضة، مضيفا: "الحكومة تتعامل بشفافية تامة فى هذا الملف، ونطلع الشعب على كل خطوة"، جاء ذلك في حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى " المذاع على قناة "صدى البلد"
وأضاف وزير الخارجية: "آخر زيارة إلى السودان كانت لتأكيد الارتباط الوثيق بين الدولتين والتضامن والتنسيق بينهما، استعدادا لما قد يأتى من أضرار مرتبطة بالملء الثانى ".
وتابع سامح شكرى "هناك متابعة للنواحى الفنية والرصد لمستويات البناء فى سد النهضة وتقييم دقيق لها مع الأشقاء فى السودان ".
وأكمل سامح شكرى: "مراجعة كل الأرقام الفنية المرتبطة بصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن وتيرة البناء فى السد لم تصل لما كان منتظرا ".
وتابع الوزير قائلا: "إقدام الجانب الإثيوبى بعد تعنته على اتخاذ إجراء أحادى بإرادة منفردة دون التوصل لاتفاق حول الملء الثانى أمر مخالف لاتفاق المبادئ والقوانين والأعراف الدولية، وستواجهه مصر والسودان بكل حزم فى الإطار السياسى بكل الإجراءات لحماية حقوقنا المائية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: مصر والسودان سيواجهان أى ملء أحادى للسد الإثيوبى بكل حزم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.