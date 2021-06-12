/635578/يورو-2020-فنلندا-تستغل-أزمة-إيريكسن-وتحقق-الفوز-على-الدنمارك

انتهت أحداث مباراة منتخب الدنمارك والمنتخب الفنلندي، بنتيجة هدف دون رد لصالح المنتخب الفنلندي، ليدخل التاريخ في أول مباراة له في البطولة، ويحقق الإنتصار على منتخب الدنمارك، المتوج فيما سبق بالبطولة، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة.

سقط الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسن، لاعب المنتخب ولاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، وبطل الدوري مع فريقة، في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة بعد تعرضه لأزمة قلبية في أحداث اللقاء.

غادر إريكسين ملعب المباراة إلى أقرب مستشفى من ملعب اللقاء، والجهد المبذول من قبل الإسعافات الأولية لملعب اللقاء، ماركين ستاديون، وإجرت الإسعافات الأولية للمباراة عملها في تلك الحالات باللجوء إلي الكهربا في محاولة إنعاش قلب المريض في الحالات الخطرة.

أعلن الاتحاد الدنمركي على صفحتة الشخصية ان الاعب قد تحسنت حالته الصحية، بعد تلقي الإجراءات الطبية في أشرع وقت، وشهد تلك المشهد على العديد من الإشخاص في حالة حزن وتكاتف، لمحاولة مساعدة الحالة.

حل بديل الدنماركي كريستيان إيريكسن في المباراة بعد تعرضة للأزمة القلبية وخروجه من المباراة، وحل مكانه في منتصف الملعب ماثياس جنسن، لإستكمال أحداث المباراة بعد توقفها لمدة ساعة بعد سقوط إريكسن.

أهداف حاسمة في المباراة

تقدم الفريق الضيف فنلندا في نتيجة المباراة عن طريق جويل بوهجانبالو في الدقيقة الستين من عمر المباراة من خلال جيري أورونن أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء حولها بوهجانبالو برأسية قوية غالطت الحارس ومرت بجواره لداخل الشباك.

أهدر بيير إميل لاعب المنتخب الدنماركي ولاعب فريق توتنهام هوتسبيرج الإنجليزي، في الدقيقة الثالثة والسبعون من عمر المباراة، وهدف التعادل بعد تأخر منتخب بلاده في نتيجة المباراة بالرغم من سيطرة أصدقائة على أحداث المباراة، وسددها ضعيفة على يسار الحارس وتمكن الحارس من الإمساك بالكرة.

وجاء تشكيل الدنمارك في المباراة:

حارس المرمى: شمايكل

الدفاع: مايلي - كريستنسن - كاير - فاس

وسط الملعب: ديلاني - هويبرج - إريكسن

الهجوم: برايثوايت - ويند - بولسن

وجاء تشكيل منتخب فنلندا في المباراة:

حارس المرمى: هراديكي

الدفاع: أورونين - أوشاجنيسي - أراجوري - رايتالا

وسط الملعب: تويفيو - سبارف - كامارا - لود

الهجوم: بوكي - بوهجانبالو