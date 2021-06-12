/635584/الزمالك-يعلن-مفاجاة-سارة-للناشئين-المواهب-تفاصيل
أعلن نادي الزمالك عن مفاجأة سارة للناشئين في محافظة الشرقية حيث كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك عن إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة بمحافظة الشرقية غدا الأحدن ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات رئيس قطاع الأبيض.
وأكد يحيى أن هذه الاختبارات تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، بإجراء اختبارات بجميع محافظات مصر لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.
موعد اختبارات الزمالك في الشرقية
وكشف يحيى أن الاختبارات ستجرى بملاعب مركز شباب منيا القمح، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التي كلفت بإكتشاف المواهب في محافظة الشرقية تضم كلا من: أسامة حسن، ومحمد إبراهيم، وأحمد زكريا، ومحمد مصطفى، وتامر وحيد مدرب حراس مرمى كأعضاء فنيين، بالإضافة إلى خالد عمران مسئولا إداريا، وأدهم محمود عامل مهمات .
وأشار رئيس قطاعات الكرة، إلى هناك اختبارات أخرى ستقام غدا الأحد وبعد غد الإثنين، بمحافظة البحيرة وتحديدا في مركز شباب كفر الدوار، تحت إشراف لجنة فنية تضم : هشام يكن و هشام إبراهيم و أحمد رزق و حماده رامبو و أحمد محسن ومحمود سلطان و محمد عبد الجواد مدرب حراس كأعضاء فنيين، بالإضافة إلى محمد السيد استمارات، وسيد شريف عامل مهمات.
وأتم يحيى تصريحاته قائلا: “ستقام الاختبارات في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة، وموعد إقامة الاختبارات قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي”.
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