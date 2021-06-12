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وزير المالية: هتناقش مع الدكتور طارق شوقي بشأن الـ 36ألف معلم.. ونظام المعلومات المسبق الناجح هدف أهم من موعد التطبيق

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/635585/وزير-المالية-هتناقش-مع-الدكتور-طارق-شوقي-بشأن-الـ-36ألف-معلم-ونظام-المعلومات-المسبق-الناجح-هدف-أهم-من-موعد-التطبيق

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تطبيق نظام المعلومات المسبق، المنتظر أن يطبق في أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي، تتم متابعته بشكل دقيق ونستهدف الأفضل والقضية ليست أول يوليو أو أول أغسطس أو أول سبتمبر ولكن القضية في أن نكون أمام نظام أفضل يحقق طفرة بالمنظومة الجمركية.

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ندوة مستقبل وطن «الموازنة العامة - التحديات والطموحات»

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز  أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

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حديث وزير المالية جاء ردا علي مطالبات الأعضاء بمد فترة التسجيل لمدة شهرين علي أن تكون مدة أخيرا حرصا علي المصلحة العامةحيث  توجد العديد من الإشكاليات في عملية التسجيل بحسب الأعضاء، حيث أكد وزير المالية علي أن الأرقام تتحدث عن نسب جيدة فى التسجيل، مشيرا إلي أن ما يهم الحكومة النظام الجديد الذي يحقق الأفضل للمنظومة وليس  موعد التطبيق قائلا:" متابعن  هذا الملف لاحظة لاحظة ومش عايزين نعمل دربكه ...و هنشوف ونتابع بصورة مرنه ونستوعب كل المتغيرات ".

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وأتاح وزير المالية  الفرصة لنائبه بعرض الأرقام الخاصة بهذه المنظومة  والذي أكد  علي أن نحو 22ألف مستورد مسجلين فى مصر منهم 14ألف نشيط سجل منهم نحو 9آلاف، ونحو 12 ألف مصدر أيضا ونحو ألف شركة، سجل منهم الكثير، فيما واصل وزير المالية حديثه بالتأكيد علي أن الهدف مع الحكومة والبرلمان  أن نكون أمام منظومة تحقق الإفراج الجمركي المسبق.، ومواجهة ما يتم من مخالفات في هذا القطاع ومنع المستورين والمصدرين المخالفين وأيضا منع دخول المنتجات المخالفة أيضا.

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وردا علي سؤال النائب عمرو هندي، بشأن  المصريين بالخارج وآليات الاستفادة منهم مؤكدا علي وجود مقترحات بشأن إيجاد أدوات دين للمصريين بالخارج بسعر فائدة مميز، مشيرا إلي أن  ملف 36ألف معلم سيتم التحاور والنقاش بشأنها مع وزير التربية والتعليم لحسمها، مؤكدا علي أن جميع ملاحظات اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك يتم الأخذ بها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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