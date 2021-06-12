/635586/صور-مستقبل-وطن-يكرم-وزير-المالية-بندوة-الموازنة-العامة--التحديات-والطموحات-بيشتغل-الـ- 24ساعة

كرم النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، علي هامش ندوة الحزب التى عقدت مساء السبت بمقر الأمانة العامة.

ندوة حزب مستقبل وطن

جاء ذلك قبل مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لموازنة العام المالي الجديد 2021-2022 علي مدار الغد الأحد وبعد الغد الاثنين وذلك بحضور كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

اللقاء تضمن في بداية الندوة ترحيب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية بندوة"الموازنة العامة- الطموحات والتحديات"، بمقر الأمانة للحزب.

وأكد علي أنه نموذج رائع ونكن له كل تقدير، خاصة أنه من الوزراء الذين يعملون 24ساعة فى اليوم علي مدار أيام الأسبوع. مشيرًا إلى أنه حرص أن تكون هذه الندوة بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ دون حضور القيادات التنظيمة بالحزب لإتاحة الفرصة الأكبر من الاستفادة من هذا الملف المتخصص من قبل وزير المالية والذي ملك خبرات قوية.

ولفت زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إلي أن الموازنة من أهم الموضوعات التى تطرح دائمًا سنويا بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه من خلال الإدارة الرشيدة سنصل لكل ما نحتاجه من الموازنة قائلا:"بالإدارة الرشيدة سنصل للأفضل فى الموازنة للمقدار الأفضل للدولة المصرية".