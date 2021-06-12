أخبار مصرية

صور..مستقبل وطن يكرم وزير المالية بندوة "الموازنة العامة- التحديات والطموحات": بيشتغل الـ 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/17
  • 2/17
  • 3/17
  • 4/17
  • 5/17
  • 6/17
  • 7/17
  • 8/17
  • 9/17
  • 10/17
  • 11/17
  • 12/17
  • 13/17
  • 14/17
  • 15/17
  • 16/17
  • 17/17

/635588/صورمستقبل-وطن-يكرم-وزير-المالية-بندوة-الموازنة-العامة--التحديات-والطموحات-بيشتغل-الـ-24-ساعة

كرم النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، علي هامش ندوة الحزب التى عقدت مساء السبت بمقر الأمانة العامة  وذلك قبل مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لموازنة العام المالي الجديد 2021-2022 علي مدار الغد الأحد وبعد الغد الاثنين وذلك بحضور كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز  أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

061c6ce4ba.jpg

 

 

 اللقاء تضمن في بداية الندوة ترحيب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية بندوة"الموازنة العامة- الطموحات والتحديات" ، بمقر الأمانة للحزب، مؤكدا علي أنه نموذج رائع  ونكن له كل تقدير، خاصة أنه من الوزراء الذين يعملون 24ساعة  فى اليوم علي مدار أيام الأسبوع. مؤكدا علي أنه حرص أن تكون هذه الندوة بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ دون حضور القيادات التنظيمة بالحزب لإتاحة الفرصة الأكبر من الاستفادة من هذا الملف المتخصص من قبل وزير المالية والذي ملك خبرات قوية.

2ebf578b15.jpg

 

ولفت زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إلي أن الموازنة من أهم الموضوعات التى تطرح دائمًا سنويا بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه من خلال الإدارة الرشيدة سنصل  لكل ما نحتاجه من الموازنة قائلا:"بالإدارة الرشيدة سنصل للأفضل فى الموازنة للمقدار الأفضل للدولة المصرية".

d443dcda59.jpg

 

 

6d4fd82d9f.jpg

 

 

a0c086a23b.jpg

 

 

bd6096b5d5.jpg

 

 

226139026b.jpg

 

 

2b7031c291.jpg

 

 

f9cc0a3f81.jpg

 

 

98ac4e92d3.jpg

 

 

35d904bf55.jpg

 

 

79ff5a7139.jpg

 

 

6f068f2591.jpg

 

 

eb8ce7a340.jpg

 

 

5739cf37f7.jpg

 

 

a7734df41c.jpg

 

 

58eca1c381.jpg

 

 

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يشهد مناقشة مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل «2018-2019/2021-2022»، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور..مستقبل وطن يكرم وزير المالية بندوة "الموازنة العامة- التحديات والطموحات": بيشتغل الـ 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا