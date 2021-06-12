محمو مسلم بندوة التنسيقية: الرئيس يكون أكثر سعادة خلال لقائه بالشباب

جاء ذلك خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسى مساء اليوم السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".
وأشار مسلم إلى أن مؤتمرات الشباب خرج من رحمها كيانين كبيرين هما تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأكاديمية الوطنية للشباب، وبعدهما تم المشاركة الشبابية فى الحياة السياسية.
وتابع: أثناء حضورى مؤتمرات الشباب سمعت كل ما قيل عنها بأنها ديكور وكافة الانتقادات بأنها لمؤيدى الدولة وحسب، مضيفا: "ولكن مؤتمرات الشباب أصبحت واقع بالسياسة".
وقال مسلم: "الرئيس يكون أكثر سعادة فى لقاءاته مع الشباب، وهو ما ألحظه بأنه يسعد بلقاءات الشباب وأسر الشهداء ومتحدى الإعاقة".
وقال محمود مسلم، إن نظام الإخوان انتهى ولن يسمح الشعب أن تعود الإخوان للمشهد، مؤكدا أن قرار رفض الإخوان هو قرار شعبى، امتثل له الرئيس السيسى.
وأضاف: "الإخوان كانوا وسيظلوا شوكة فى ظهر الوطن، ولا خلاف عليه، ولكن انحاز الرئيس لرغبة الشعب المصرى، ولم يسمح لهذا الفصيل، ولا أعتقد أن الإخوان موجودين على مائدة حوار مصرى مع أى طرف داخلى أو خارجى، والمطلوب أن يكون هناك وعى لدى المواطنين".
وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.
ويشارك فى الصالون إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمى وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتى عضو التنسيقية، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.
كما يناقش المشاركون فى الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها فى الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية،ومستقبلها وخططها القادمة.
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