فيديو - وزير الخارجية : إثيوبيا خالفت اتفاق إعلان المبادئ بشكل واضح

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن اتفاقية إعلان المبادىء حافظ على حقوق مصر المائية، مضيفًا أن إثيوبيا خالفت انفاقية إعلان المبادئ لأنه كان يجب عليها أن توقف الملء والتشغيل للسد لحين الوصول لاتفاق.





وأضاف شكرى خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم السبت، أن إثيوبيا أعاقت ومنعت الاستشارى الدولى الذى كان من المفترض أن يضع تقارير بشأن السد، فبالرغم من مخالفة إثيوبيا لاتفاق المبادئ احترمنا الآليات الإفريقية، فإثيوبيا دائمًا تدعى أنها تقدم حلولًا للمشاكل الإفريقية. وذكر أنه لدينا أمل أن الآليات الإفريقية ستدفع إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن إثيوبيا امتنعت عن الاستجابة لكل الحلول الإفريقية فى أزمة السد، فهى تستخدم أسلوب المماطلة لعدم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.

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