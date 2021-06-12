إنفوجراف.. محطات فى مسيرة المتحدث العسكرى للقوات المسلحة

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ويعد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، من مواليد 27 أبريل 1978، وتخرج فى الكلية الحربية 1 يوليو 1999 "الدفعة 93 حربية".
وحصل المتحدث العسكرى الجديد على عدد من الشهادات الأكاديمية والدورات التدريبية، منها ماجستير علوم عسكرية من كلية القادة والأركان، كما حصل على دورة تأهيل ضباط المخابرات، وحصل أيضا على الدورة الدولية لقادة الكتائب بألمانيا.
كما حصل العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، على دورة الإعلام والتواصل مع الرأى العام لحلف الناتو باليونان، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
وحصل أيضا على عدد من الميداليات منها: العيد 25 لانتصارات أكتوبر - العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013.
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