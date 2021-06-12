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إنفوجراف.. محطات فى مسيرة المتحدث العسكرى للقوات المسلحة

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أيمن مكى 2021-06-12 23:22 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تعيين العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب بوظيفة المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، خلفاً للعميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعى.

ويعد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، من مواليد 27 أبريل 1978، وتخرج فى الكلية الحربية 1 يوليو 1999 "الدفعة 93 حربية".

وحصل المتحدث العسكرى الجديد على عدد من الشهادات الأكاديمية والدورات التدريبية، منها ماجستير علوم عسكرية من كلية القادة والأركان، كما حصل على دورة تأهيل ضباط المخابرات، وحصل أيضا على الدورة الدولية لقادة الكتائب بألمانيا.

كما حصل العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، على دورة الإعلام والتواصل مع الرأى العام لحلف الناتو باليونان، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

وحصل أيضا على عدد من الميداليات منها: العيد 25 لانتصارات أكتوبر - العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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