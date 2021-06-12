تنسيقية الأحزاب: نهتم بتدريب الأعضاء بما يتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المهندس كريم عبد العاطى، حرص التنسيقية على تدريب وتطوير أعضائها بما يتواكب مع تحركات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.





وقال عبد العاطى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس التنسيقية اليوم السبت، إن التنسيقية منصة حوارية تجمع الشباب بمختلف أيديولوجياتهم من أقصى اليمين لأقصى اليسار، مشيرا إلى أنها قامت بتدشين مبادرات مهمة تؤكد دورها الوطنى وحرصها على التفاعل مع الشارع وقضايا المواطنين.

وأضاف أن التنسيقية أعطت قبلة الحياة للعمل السياسى فى نظر الكثير من الشباب المصرى، ولذلك هناك إقبال كبير على الانضمام للتنسيقية، وهذا يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة، حيث تعد التنسيقية خطوة للأمام بمشاركة ودعم الشباب المصرى.

وأوضح أنه على الرغم من الاختلاف والتنوع فى الأيدولوجيات إلا أننا تجمعنا مساحة أكبر وأقوى وهى المصلحة الوطنية مما جعل هذا الاختلاف مصدر قوة، فعند تناول الكثير من الموضوعات محل الاهتمام نجد إضافات ثرية تعلوا عن رؤية الاتجاه الواحد.

وأشار إلى أن تواجد التنسيقية بالمواقع التنفيذية والنيابية وغيرها ساعد كثيرا فى ضخ دماء جديدة تعبر عن فكر ورؤية الشباب المصرى الذى طالما طالب بالمشاركة الجادة لإثبات قدراته وإمكانياته.

وتابع المتحدث: "تطلعاتنا تصل إلى السماء خاصة بعد تبنى القيادة السياسية ملف تمكين الشباب ووضعه على رأس الاهتمامات، لذلك نأخذ على عاتقنا الاهتمام بتدريب وتطوير الأعضاء".