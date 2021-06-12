فيديو - أستاذ جولوجيا : الإنشاءات الهندسية فى سد النهضة ضعيفة للغاية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عباس الشراقى، أستاذ الجولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مسألة التخزين الثانى لسد النهضة فيما يتعلق بالإنشاءات الهندسية الخاصة به ضعيفة للغاية، وقد اتضح ذلك خلال الأيام السابقة حيث تم رفع السد بنسبة 4.5 متر، ومن المتوقع طبقا للإنشاءات الهندسية الحالية أن يزداد حجم البحيرة تدريجيا إلى أن يصل إلى منسوب 573 متر، حيث سيخزن نحو 4 مليار متر مكعب بالاضافة إلى الخمسة التى تمت العام الماضى وهو تخزين ضعيف.





تابع الشراقى فى مداخلة عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن هذا ليس مبررا لأى عمليات تخزين بالنسبة لمصر والسودان فكلايهما يعترضان على ملء أى كمية دون اتفاق قانونى واضح الأطر فيما يخص الملء والتشغيل حتى لو كانت مليار متر مكعب، مضيفا: "أنا فقط كخبير أعلق على الوضع الراهن كخبير فنى وبالتالى الملء هذا العام لن يتجاوز ما بين 2-4 مليار متر مكعب بالإضافة للكمية التى تم تخزينها العام الماضى". أضاف أن إثيوبيا لديها انتخابات الفترة المقبلة وترغب فى أى كمية ملء لتظهير سياسيا أمام شعبها أنها قامت بالملء الثانى، معتقدا أن الهدف سياسى لعدم جاهزية الانشاءات بوضعها الراهن للملء بالكميات المعلنة أو فيما يخص التوربينات، مشددا على أهمية الوصول لاتفاق قبل ملء أية كمية حتى لو كانت مليارا واحدا. حول التأثيرات على مصر، قال: "أى كمية ملء ستخصم من حصة مصر المائية، ولذا لجأت مصر لعدة آليات مثل تقليص رقعة مساحة الأرض إلى مليون فدان".

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