سها سعيد: ميلاد التنسيقية يصادف نفس شهر ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - قالت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثورة يونيو حققت أكثر مما حققته أحداث يناير، مشيرة إلى أن ميلاد التنسيقية يصادف نفس شهر ثورة 30 يونيو.





جاء ذلك خلال كلمتها فى الصالون السياسى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".

وأوضحت أن اللجان النوعية بالتنسيقية بدأت بسبعة لجان، وزادت بزيادة التخصصات، وذلك بعد توسع الملفات للخروج بمخرجات ودراسات مدروسة كلً فى تخصصه.

وأشارت إلى أن اللجان تتطور فى كل مرحلة بحسب ما نحتاجه من دراسات، موضحة أن التنسيقية من الكيانات التى شجعت على المشاركة فى التعديلات الدستورية.

وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك فى الصالون إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمى وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتى عضو التنسيقية، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المشاركون فى الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها فى الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبلها وخططها القادمة.