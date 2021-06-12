«يورو 2020»: تعطش بلجيكي في تسجيل الأهداف.. وقتل آمال روسيا بثلاثية

سجل الدولي البلجيكي روميرو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة العاشرة من إنطلاقة المباراة، ليسجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن، من خلال خطأ دفاع منتخب روسيا في السيطرة علي الكرة ليكون لها بالمرصاد لوكاكو ويسكنها الشباك.

نهى منتخب بلجيكا الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثنائية نظيفة، حيث افتتح النجم روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، التهديف فى الدقيقة العاشرة، بعدما استغل خطأ من مدافع روسيا، ويسدد الكرة على يسار الحارس، ثم ذهب إلى الكاميرا ووجه رسالة إلى زميله الدنماركى كريستيان إريكسن الذى تعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة فنلندا، قائلا: "كريس أنا أحبك".

أهداف بلجيكا في المباراة

وأضاف توماس مونييه، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، ثانى أهداف منتخب الشياطين الحمر فى الدقيقة 34، بعد متابعته كرة مرتدة من حارس روسيا ليضعها فى الشباك.

وفى الشوط الثانى، نجح روميلو لوكاكو، نجم المنتخب البلجيكي، فى إضافة الهدف الشخصى الثانى له والثالث لفريقه فى الدقيقة 88 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة من توماس مونييه أنفرد بالمرمى ووضعها على يسار الحارس لحظة خروجه من مرماه، ليصبح أول لاعب فى النسخة الحالية من البطولة يسجل ثنائية.

تشكيل بلجيكا اليوم في المباراة

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيرتونخين، بوياتا، توبي ألدرفايريلد.

خط الوسط: ثورجان هازارد، تيليمانس، لياندير ديندونكير، تيموثي كاستانيي.

خط الهجوم: كاراسكو، لوكاكو، دريس ميرتز.

دكة مقاعد بدلاء بلجيكا مينيوليه، سيلس، فيرمالين، هازارد، مونييه، دينايير، بنتيكي، ناصر الشاذلي، باتشواي، تورسارد، جيرمي دوكو، بارت.

وجاء تشكيل روسيا كالتالي:

حارس: أنتون شونين.

الدفاع: يوري زيركوف – جورجي دزهيكيا – أندريه سيمونوف – ماريو فيرنانديز.

الوسط: ماجوميد أوزدويف – ديميتري بارينوف. أمامهما: أليكساندر جولوفين – دالير كوزاييف – رومان زوبنين.

الهجوم: أرتيم دزيوبا.