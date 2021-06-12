بعد إنفراد دوت الخليج.. أول رد رسمي من بيراميدز على أزمة «عقد» إبراهيم عادل

/635591/بعد--إنفراد-تحيا-مصر-أول-رد-رسمي-من-بيراميدز-على-أزمة-عقد-إبراهيم-عادل

كشف على نصير رئيس القسم الرياضي في موقع دوت الخليج تفاصيل الأزمة الخاصة بعقد اللاعب إبراهيم عادل بعد أن أن أنفرد الموقع بصور من عقد اللاعب ، كاشفا رد نادي بيراميدز على تلك الأزمة.

وقال نصير : " توافرت لدينا معلومات عن مخالفات في عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز ، نادي بيراميدز أكد أنه مدد العقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات ، والبعض لم يركز على عدم وجود بصمة يد للاعب".

وواصل نصير: " ما يؤكد ان عقد إبراهيم عادل به مخالفات أن عقد فرجاني ساسي على الرغم من كونه لاعب أجنبي لكن لابد أن يكون به بصمة يد ، والقانون يفيد بوجود بصمة يد بسبب أزمة محمد ناجي جدو في 2010".

دوت الخليج يكشف رد بيراميدز الرسمي على أزمة عقد إبراهيم عادل

وزاد : " الغريب أن العقد تم توثيقه بنادي بيراميدز في منطة بني سويف ، وبالتالي تم توثيقه في اتحاد الكرة ، الأمر الذي يثير التساؤل حول المتسبب في توثيق عقد اللاعب وهو مخالف طبقا للإئحة اتحاد الكرة.

وزاد : "الإستاذ عامر عمايرة أكد لنا في تصريحات خاصة أن العقد ليس باطل وليس صحيح ، مايعني في حالة رغبة إبراهيم عادل في الإنتقال لصفوف أي نادي يستطيع عدم الإعتراف بهذ العقد ، لكن إذا أكد عادل صحة العقد فإنه أيضا يستطيع الإستمرار في العقد المبرم بين الجانبين".

وأستكمل : " تلقيت اتصالات من مسئولي نادي بيراميدز ، أن ماتم نشره في موقع دوت الخليج بخصوص مشكلة عقد إبراهيم عادل بها بعض الغموض ، و من المقرر أن يقوم النادي بإرسال العقد الجديد بتواجد البصمة".

واختتم: " ننتظر تلقى العقد الرسمي الذي يتواجد به بصمة اللاعب إبراهيم عادل ، لأن كل الأمور الذي تخص الرد هو حق مكفول للجميع ، مثلما هو موقف دوت الخليج في أي قضية بقضايا الساحة الرياضية ".

قال عبدالناصر زيدان : " سبب تدهور طنطا والنزول للدرجة الثانية هو رضا عبدالعال "هبيد" التدريب في مصر والشرق الأوسط ، وأعتقد أنه لن يقوم بخوض تجارب تدريبية مرة أخرى ".

وتابع عبدالناصر : " أتوجه باللوم لفايز عريبي رئيس نادي طنطا بسبب الصبر على رضا عبدالعال حتى نزل بالفريق لدوري الدرجة الثالثة ، وعبدالعال يعتمد على الإظهار الإعلامي فقط ".