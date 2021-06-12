/635591/بعد--إنفراد-تحيا-مصر-أول-رد-رسمي-من-بيراميدز-على-أزمة-عقد-إبراهيم-عادل
كشف على نصير رئيس القسم الرياضي في موقع دوت الخليج تفاصيل الأزمة الخاصة بعقد اللاعب إبراهيم عادل بعد أن أن أنفرد الموقع بصور من عقد اللاعب ، كاشفا رد نادي بيراميدز على تلك الأزمة.
وقال نصير : " توافرت لدينا معلومات عن مخالفات في عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز ، نادي بيراميدز أكد أنه مدد العقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات ، والبعض لم يركز على عدم وجود بصمة يد للاعب".
وواصل نصير: " ما يؤكد ان عقد إبراهيم عادل به مخالفات أن عقد فرجاني ساسي على الرغم من كونه لاعب أجنبي لكن لابد أن يكون به بصمة يد ، والقانون يفيد بوجود بصمة يد بسبب أزمة محمد ناجي جدو في 2010".
دوت الخليج يكشف رد بيراميدز الرسمي على أزمة عقد إبراهيم عادل
وزاد : " الغريب أن العقد تم توثيقه بنادي بيراميدز في منطة بني سويف ، وبالتالي تم توثيقه في اتحاد الكرة ، الأمر الذي يثير التساؤل حول المتسبب في توثيق عقد اللاعب وهو مخالف طبقا للإئحة اتحاد الكرة.
وزاد : "الإستاذ عامر عمايرة أكد لنا في تصريحات خاصة أن العقد ليس باطل وليس صحيح ، مايعني في حالة رغبة إبراهيم عادل في الإنتقال لصفوف أي نادي يستطيع عدم الإعتراف بهذ العقد ، لكن إذا أكد عادل صحة العقد فإنه أيضا يستطيع الإستمرار في العقد المبرم بين الجانبين".
وأستكمل : " تلقيت اتصالات من مسئولي نادي بيراميدز ، أن ماتم نشره في موقع دوت الخليج بخصوص مشكلة عقد إبراهيم عادل بها بعض الغموض ، و من المقرر أن يقوم النادي بإرسال العقد الجديد بتواجد البصمة".
واختتم: " ننتظر تلقى العقد الرسمي الذي يتواجد به بصمة اللاعب إبراهيم عادل ، لأن كل الأمور الذي تخص الرد هو حق مكفول للجميع ، مثلما هو موقف دوت الخليج في أي قضية بقضايا الساحة الرياضية ".
قال عبدالناصر زيدان : " سبب تدهور طنطا والنزول للدرجة الثانية هو رضا عبدالعال "هبيد" التدريب في مصر والشرق الأوسط ، وأعتقد أنه لن يقوم بخوض تجارب تدريبية مرة أخرى ".
وتابع عبدالناصر : " أتوجه باللوم لفايز عريبي رئيس نادي طنطا بسبب الصبر على رضا عبدالعال حتى نزل بالفريق لدوري الدرجة الثالثة ، وعبدالعال يعتمد على الإظهار الإعلامي فقط ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إنفراد دوت الخليج.. أول رد رسمي من بيراميدز على أزمة «عقد» إبراهيم عادل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.