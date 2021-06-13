نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الكهرباء المصرية تتيح وظائف شاغرة للمواطنين – شروط وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الكهرباء أحد الجهات المهمة في جمهورية مصر العربية، كما أنها تتيح من حين إلى آخر وظائف شاغرة للتقديم عليها من قِبل المواطنين، وذلك بهدف الحد من مشكلة البطالة، ومن خلال تلك المقالة إليكم خطوات التقديم على وظيفة من خلال الوزارة.

وزارة الكهرباء

في هذا الصدد أتاحت الوزارة المسؤولة عن الكهرباء والطاقة المتجددة فرص عمل ووظائف خالية، وأعلنت إتاحتها للمواطنين.

كما أن الوظائف تم اقتصارها على شروط معينة، علمًا بأن رقم الإعلان الوظيفي هو 2 لعام 2021.

وزارة الكهرباء والطاقة النووية

فيما يأتي الإعلان للتعيين في الوظائف المتاحة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الموجودة في مصر.

ويمكن لأي شخص التقديم إلى الوظائف المتاحة من خلال وزارة الطاقة المتجددة بمصر، بشرط استيفاء الشوط المطلوبة.

وظائف وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر

من جهتها أعلنت الكهرباء والطاقة المتجددة عن الشروط التي يجب استيفاءها من أجل الحصول على وظيفة لدى الوزارة.

ومن خلال النقاط التالية إليك تفاصيل الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشخص المتقدم على وظائف الوزارة، حيث تأتي كالتالي:

من ناحية الشرط المتعلق بالسن، فلا يجوز أن يزيد سن المتقدم على الوظيفة عن 45 عام، وذلك لوظائف الدرجة الأولى.

فيما يتعلق بالوظائف في الدرجة الثانية، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 40 عامًا.

بينما لا يجوز أن يزيد السن عن 35 عامًا في وظائف الدرجات “الثالثة، الرابعة، الخامسة”.

كما يجب أن يكون التقديم العام للمؤهل الدراسي جيد كأقل تقدير.

علاوة على ضرورة الدراية الكاملة بكيفية التعامل مع الحاسب الآلي.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي على المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية.

خطوات التقديم على وظائف الوزارة

فيما يوجد بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها المتقدم للحصول على الوظيفة، وهي كما يلي: